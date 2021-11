Wegen Kanalarbeiten wird die Rheinallee in Fahrtrichtung Parkinsel am Samstag, 27. November, und Sonntag, 28. November, für den Verkehr gesperrt. Betroffen ist auch die Buslinie 77, die im genannten Zeitraum ab Berliner Platz über die Mundenheimer Straße umgeleitet wird und die Haltestelle Halberg anfährt. Nicht bedient werden kann die Haltestelle Walzmühle in Fahrtrichtung Parkinsel, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilt. Die Haltestelle Rheinallee Süd werde an ihre ursprüngliche Position, südlich der Kreuzung Rheinallee/Rottstraße, verlegt. Die Gegenrichtung sei nicht betroffen.