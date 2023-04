Etwas früher als geplant wird in der Sedanstraße in Friesenheim am 11. April mit den dort vorgesehenen Kanalbauarbeiten begonnen. Grund hierfür sind laut Stadtverwaltung kurzzeitig freiwerdende Kapazitäten eines Nachunternehmers. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juli. In einem ersten Schritt wird eine Baugrube für die kommenden Stollenarbeiten im Bereich Sedan-/Sternstraße hergestellt. Anschließend wird der Kanal unterhalb der Sternstraße bis Ende der 19. Kalenderwoche (8. bis 14. Mai) in Stollenbauweise erneuert. Bis zur 20. Kalenderwoche ist die Zufahrt in die Sedanstraße bis zur Baugrube in Höhe von Hausnummer 4 über die Carl-Clemm-Straße möglich. Eine Wendemöglichkeit wird in diesem Zeitraum nicht vorhanden sein. Ab der 20. Kalenderwoche, die am 15. Mai beginnt, werden dann die Kanäle in der Sedanstraße im Abschnitt Carl-Clemm-Straße bis Hausnummer 4 in offener Bauweise erneuert. Ab diesem Zeitpunkt bis zum Bauende wird die Zufahrt in die Sedanstraße nur bedingt möglich sein. Der Wirtschaftsbetrieb (WBL), Bereich Stadtentwässerung, bemühe sich, die Belästigungen so gering wie möglich zu halten. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht Thomas Böhle, Telefon 0621 504-6828, als Ansprechpartner bereit.