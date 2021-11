In der Rheinallee wird ab Samstag, 27. November, 7 Uhr, Ecke Halbergstraße in Fahrtrichtung Mundenheim im Auftrag des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) der Kanal saniert. Die Arbeiten werden laut Stadt voraussichtlich bis Samstagabend dauern. Währenddessen ist die Rheinallee zwischen der Yorckstraße und der Pfalzgrafenstraße in Richtung Süden gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Umleitung über die Yorck- und Mundenheimer Straße geregelt.