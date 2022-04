Wegen der Sanierung von Hauptkanälen wird die Brunckstraße (Friesenheim) in Fahrtrichtung Stadtmitte zwischen Rottstücker Weg und Rückertstraße von Montag, 25. April, bis Donnerstag, 28. April, täglich ab 9 Uhr nur einspurig befahrbar sein. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Rückertstraße wird ab Montag, 2., bis Donnerstag, 6. Mai, zwischen Eschenbach- und Brunckstraße für den Straßenverkehr gesperrt. Ab Montag, 25. April, bis Donnerstag, 6. Mai, wird in diesem Bereich für die Dauer der Arbeiten ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Der Wirtschaftsbetrieb bemühe sich, die Belästigungen so gering wie möglich zu halten. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht Andrea Pereira, Telefon 504-6823, als Ansprechpartnerin zur Verfügung.