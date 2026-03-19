In der Bauernwiesenstraße im Stadtteil Friesenheim müssen Autos in der kommenden Woche weichen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Grund ist eine Kampfmittelsondierung. Die Suche nach Blindgängern und anderen gefährlichen Überbleibseln aus dem Krieg resultiert aus der bevorstehenden Sanierung des Kanals in der Straße, so die Stadt. Am Dienstag, dem 24. März wird in dem Bereich zwischen Teichgasse und Luitpoldstraße deshalb ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Fahrzeuge müssen vor dem genannten Tag rechtzeitig anderswo abegstellt werden.

Für Rückfragen steht die zuständige Projektleiterin des Wirtschaftsbetriebs der Stadt Ludwigshafen (WBL), Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, Yan Cai, unter der Telefonnummer 0621 504-6814 zur Verfügung.