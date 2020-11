Weil die Stadt Kanalbaumaßnahmen in der Niederfeldstraße (Gartenstadt) plant und im Vorfeld Baugrund- und Kampfmittelerkundungen notwendig sind, gibt es vor Ort in nächster Zeit immer mal wieder Tagesbaustellen. Betroffen ist der Bereich zwischen Zipser- und Damaschkestraße. Die Erkundungen finden laut Stadt zwischen 7. und 18. Dezember statt. Die in den Kreuzungsbereichen Siebenbürgen- und Petersstraße eingerichteten Vollsperrungen werden ebenfalls jeweils am selben Tag wieder aufgehoben.