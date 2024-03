Wegen seines schlechten baulichen Zustands muss der öffentliche Kanal in der Anilinstraße erneuert werden. Für die weitere Planung der Kanalerneuerung ist am Montag, 18. März, zwischen 7 und 17 Uhr eine Kampfmittelerkundung im Bereich zwischen Rolles- und Anilinstraße auf Höhe von Hausnummer 36 erforderlich, wie die Stadtverwaltung infomiert. Dafür würden ein absolutes Halteverbot und ein Durchfahrtsverbot für den Kraftfahrzeug- und Radverkehr eingerichtet, Fußgänger seien nicht beeinträchtigt. Die Verwaltung bittet Autofahrer, ihre Fahrzeuge am genannten Tag rechtzeitig umzuparken. Rückfragen beantwortet der Projektleiter des Wirtschaftsbetriebs, Muhammed Emin Elibol, unter Telefon 0621 504-6809.