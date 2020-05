Seit nunmehr vier Wochen geht die Verkehrspolizei in Mannheim wieder gegen sogenannte Poser vor. Bei diesen handelt es sich überwiegend um junge Männer, die in den Abendstunden mit ihren aufgemotzten Autos bevorzugt auf der „Poser-Meile“ entlang Kunststraße, Kaiserring und Fressgasse fahren, um den Leuten zu imponieren. Dabei lassen sie unnötig den Motor aufheulen, fahren mit quietschenden Reifen an oder legen kurze Vollgas-Sprints hin. Seit geraumer Zeit schon ist es Ziel der Polizei, dieses nicht ungefährliche, aber auch störende und umweltschädliche Gehabe konsequent einzudämmen.

Fahrer kommen längst nicht nur aus Mannheim

Bei den bisherigen Kontrollen während der letzten Wochen wurden laut Polizei bereits 21 Fahrzeuge sichergestellt. Dabei fiel auf, dass die meisten Fahrer aus der ganzen Rhein-Neckar-Region und dem Raum Karlsruhe nach Mannheim kommen. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Trend beim Lärm eindeutig in Richtung Sportauspuffanlagen geht.

Insgesamt wurden 263 Fahrzeuge und 246 Insassen kontrolliert. In 22 Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ohne gültige Betriebserlaubnis für ihre Boliden waren 63 Fahrer unterwegs, 42 Fahrer erhalten einen Bußgeldbescheid wegen Lärms, hinzu kommen 19 Verwarnungen.

Beschwerden von Bürgern werden weiterhin unter mannheim.vd@polizei.bwl.de entgegengenommen.