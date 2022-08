Auf einer Baggerschaufel ließ sich Günter Marner ins erste Obergeschoss hieven. Von dort kroch er auf glitschigen Stufen bis unters Dach, wo sein über 90-jähriger Vater Zuflucht vor der Flut gesucht hatte. Der Ludwigshafener, der in Frankenthal den Imbiss Rathausgrill betreibt, erzählt von Bildern einer Hochwasserkatastrophe, die man nicht mehr vergisst - und von großer Hilfsbereitschaft. Mehr lesen Sie hier.

Tanzen gegen den Krieg. „Save the rave, fuck the war“: Unter diesem Motto findet am 3. September ab Mittag bis Mitternacht die zweite Auflage des Techno-Festivals an der Großen Blies in Ludwigshafen statt. Obwohl es nach der Premiere vor einem Jahr Kritik hagelte. Mehr dazu hier.

Zwölf Frauen, die in jungen Jahren schon viel erreicht haben, stellt der Rhein-Pfalz-Kreis in einem Kalender für 2023 vor. Zwei von ihnen erzählen vorab ihre Lebensgeschichten. Mehr dazu hier.

Keine Lust zu Fuß zu gehen oder ins Auto zu steigen? In Speyer gibt es unterschiedliche Fahrrad-Typen zum Leihen. Welche am meisten gebucht werden, lesen Sie hier.

Vor dem Landgericht Mann hat der Prozess gegen eine mutmaßliche Bande von Taschendieben begonnen. Warum alle Angeklagten den gleichen Nachnamen tragen, lesen Sie hier.