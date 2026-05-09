Seit zwei Jahren sind in Mannheim drei Sauberkeitsermittler Leuten auf der Spur, die ihren Müll in die Gegend werfen. Warum die Verwaltung den Einsatz als Erfolg wertet.

„Der Eigenbetrieb Stadtraumservice hat letztes Jahr knapp 32.000 Sperrmüllablagerungen entfernt. Davon waren circa zehn Prozent nicht angemeldet und somit illegal“, rechnet Erste Bürgermeisterin Diana Pretzell als für die Stadtreinigung zuständige Dezernentin vor. In solchen Fällen kommen die so genannten „Müll-Sheriffs“ zum Einsatz. Die sind seit März 2024 in verschiedenen Quartieren unterwegs, nehmen verstreut herumliegenden Unrat an Bahnunterführungen mit dem Smartphone auf, um sie dem Eigenbetrieb Stadtraumservice zu melden, oder greifen zu Arbeitshandschuhen, um große Müllbeutel nach möglichen Hinweisen auf Verursacher zu untersuchen.

„Manchmal klingeln wir auch in der Nachbarschaft und befragen Bewohner, ob sie etwas mitbekommen haben“, berichtet Sandra Brand, eine der drei besonderen Ermittler im Mannheimer Stadtgebiet.

Bußgelder von 130.000 Euro verhängt

„Die Zahlen zeigen, wie groß der Handlungsbedarf ist“, erklärt Sicherheitsdezernent Volker Proffen zu dem dezernatsübergreifenden Projekt. In seiner Funktion als Kämmerer verweist er außerdem auf eine weitere Zahl: Es wurden mittlerweile in zwei Jahren illegale Müllkippen an 6100 Orten überprüft. Aus den 550 daraus folgenden Anzeigen resultierten Bußgelder von immerhin 130.000 Euro. Die Beweislast liege im Fall einer Anzeige zunächst einmal bei der Stadt und so seien aus den 550 Anzeigen insgesamt 150 Bußgeldbescheide entstanden. Aber selbst, wenn nicht immer Geld fließe: „Wer angezeigt worden ist, überlegt es sich künftig sicher nochmal“, so Proffen, der den Einsatz gemeinsam mit Kollegin Pretzell als Erfolg verkauft und als einen „Beitrag zur Sauberkeit in Mannheim.“

„Hoher Handlungsbedarf“

Wie groß dieser Beitrag insgesamt ist, wussten aber weder Proffen noch Pretzell zu sagen, weil die Wirksamkeit einzelner Bausteine schwer oder auch gar nicht erfassbar ist. Angekündigte Sparmaßnahmen, auch im Bereich der Stadtreinigung, erschweren die Arbeit allerdings. Auch darauf haben die Müllsheriffs eine mögliche Antwort. „Wir versuchen, die Sparmaßnahmen durch neue Wege bestmöglich auszugleichen“, so Pretzell. Einig ist sie sich mit dem Sicherheitsdezernenten, dass die hohen Zahlen den hohen Handlungsbedarf in diesem Bereich unterstreichen. „Wir müssen kontinuierlich dranbleiben, und die Sauberkeitsermittler leisten einen wichtigen Beitrag dazu, Verursacher zur Verantwortung zu ziehen und illegale Müllablagerungen systematisch zu bekämpfen“, sagt Pretzell. Zumal die gemeldeten wilden Müllhalden im Sinne des Stadtbilds schnellstmöglich abtransportiert werden.

Stadt will Schwerpunkte besser überwachen

Möglicherweise ein Teil des Problems: Wenn der illegal abgestellte Müll schnell beseitigt wird, wirkt das fast wie eine Einladung, wieder dort Sperrmüll und anderen Unrat zu platzieren. Das ist auch der Stadt bewusst. Gerade die Hotspots werde man künftig noch mehr observieren, um Verursacher auf frischer Tat zu ertappen, stringente Sanktionen aussprechen und künftige wilde Ablagerungen dauerhaft zu reduzieren, lautet deshalb eine Vorgabe an die drei Ermittler wie Sandra Brand. Die kennt ihre Umgebung mittlerweile bestens und weiß, welche Gebüsche und Ecken von den Verursachern „bevorzugt“ werden. Sie freut sich, wenn die Bußgelder weh tun. Maximal 2500 Euro können im Einzelfall dafür erhoben werden. Der Durchschnitt liege bei rund 900 Euro.

Schon wieder 45 Anzeigen im neuen Jahr

Und die Zahlen werden nicht geringer. Nach 81 Bußgeldbescheiden im Jahr 2024 und den 65 ein Jahr später, habe man allein im ersten Quartal 2026 bereits 510 Orte überprüft, konnte 146 vermeintliche Verursacher ermitteln und 45 Anzeigen ausstellen.

Womit Müllsheriffs in Ludwigshafen zu kämpfen haben.