Sitzen auf kleinen Stühlen, langes Stehen, Stress: Fachkräfte in Kitas sind verschiedenen Belastungen ausgesetzt. Der Verbund Protestantischer Kindertageseinrichtungen erarbeitet derzeit ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Damit soll die körperliche und seelische Gesundheit der Beschäftigten dauerhaft gestärkt werden.

„Für einen guten Arbeitgeber ist es wichtig, dass sich die Mitarbeitenden wohlfühlen, gerne arbeiten und gesund bleiben“, betont Pfarrer Frank Wolf, der die theologische Gesamtleitung im Kita-Verbund innehat. Der 46-Jährige ist deshalb auf die Krankenkassen zugegangen und fand in der BBK Pfalz mit Sitz in Ludwigshafen einen Förderer. Zum Thema maßgeschneiderte Arbeitsplatz-Programme werde man zunächst bis Ende 2023 zusammenarbeiten.„Der Verbund entwickelt das Gesundheitsmanagement gemeinsam mit den Mitarbeitenden“, betont Wolf, der in diesem Zusammenhang auch vom Ergebnis einer umfangreichen Befragung seiner Fachkräfte berichtet: Stress- und Rückenbelastungen würden als Probleme häufig genannt.

Und an diesem Punkt komme die auf betriebliche Gesundheitsförderung Firma Motio aus Worms in Spiel, die für genau jene beiden Hauptbelastungen zwei Arbeitsplatz-Programme entworfen habe. „Diese Programme sind maßgeschneidert für die besonderen gesundheitlichen Belastungen in einer Kita. Jede Kita im Verbund kann eines der beiden Programme intensiv wahrnehmen“, erklärt Wolf. Das Intensiv-Programm bestehe dabei aus einem grundlegenden Workshop, zwei Einzelterminen und einer Reflexion. „Sowohl Wissen über Körperaufbau und -haltung als auch Übungen werden von Physiotherapeut Boris Bensch vermittelt und gezeigt.“ Im Anschluss würden dann alle Beschäftigten bei ihrer Arbeit begleitet und beobachtet, erhielten Tipps und Hilfestellung um gegen die eigenen Beschwerden, wie etwa Verspannungen und Schmerzen, anzugehen.

Mit Theraband und Tür: diese Übung kräftigt die Schulterblatt-Muskulatur. Foto: Prot. Kita-Verbund Ludwigshafen/ Gratis

„Die Übungen kann man gut in der Pause machen“, sagt Andrea Kirstein, Leiterin der Kita „Orangerie“. Aber auch bei seinen Sitzungen schiebe das Kita-Team Entspannungseinheiten ein. Schon jetzt profitierten die Mitarbeiter zudem von Verbesserungsvorschlägen zu Problemen, die sie bisher gar nicht erkannt hatten. Im „Orangerie“-Außengelände hätten sich die Fachkräfte zum Beispiel nicht setzen und zurücklehnen können, um eine entspannte Haltung einzunehmen. „Jetzt steht dort eine Bank“, freut sich Kirstein.

In einer anderen Kita sei aufgefallen, dass das Licht im Raum zu hell war, starke Kontraste somit die Augen und deren Muskulatur anstrengten. Und weil das Sitzen auf kleinen Stühlen einen runden Rücken macht, achte der Physiotherapeut auch darauf, dass in jedem Raum ein Stuhl für Erwachsene vorhanden ist. „Es war eine wichtige Erfahrung, über unsere Gesundheit nachzudenken“, sagt Kita-Leiterin Kirstein über das Arbeitsplatz-Programm – und deshalb soll das Projekt auch keine Eintagsfliege sein.

Mitarbeiter intensiv schulen

„Die bloße Einführung von kurzfristigen Einzelmaßnahmen wie Rückenschule oder Yoga ist nicht nachhaltig und zielführend“, erläutert Anne Schlesinger, Referentin für Gesundheitsförderung der BKK Pfalz. Die Gesundheitsberater von Motio nähmen deshalb mehrere Termine in jeder Kita wahr. Die Beschäftigten vertieften dabei ihr Wissen, einige von ihnen würden auch intensiver geschult, damit sie in ihren Teams künftig eine Expertenrolle in Sachen Gesundheit übernehmen können.

„Das betriebliche Gesundheitsmanagement soll zum Selbstläufer werden“, sagt Pfarrer Wolf. Eine Steuerungsgruppe des Kita-Verbunds unterstütze die einzelnen Einrichtungen dabei.