In diesem Drama des rheinland-pfälzischen Autors und Regisseurs Bastian Günther, das auf wahren Begebenheiten beruht, gibt es einen Pick-up-Truck zu gewinnen. Ein Autohändler im US-amerikanischen Süden stiftet den Geländewagen und 20 Teilnehmer werden ausgelost. Sie stehen rings ums Auto und müssen, unentwegt eine Hand an der Karosserie haben, ohne sich anlehnen oder schlafen zu dürfen. Wer die Prozedur am längsten durchhält, gewinnt den begehrten Truck. Verkauft wird die Werbeaktion als Freizeitspaß: vor schaulustigen Gästen, mit Tanz und Musik. Gleichsam ein Kammerspiel auf dem Parkplatz, das eine Ausprägung des Kapitalismus vorführt, in der das Leiden zur Ware wird und die soziale Spaltung der Unterhaltung dient.

Spielzeiten

Donnerstag, 9.9., 17.30 Uhr

Montag, 13.9., 16.15 Uhr

Mittwoch, 15.9., 22 Uhr

Donnerstag, 16.9., 21 Uhr