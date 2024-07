Unter der Ägide eines neuen Vorstands präsentiert der Verein Kammermusik Mannheim das Programm für seine nächste Konzertsaison in den Reiss-Engelhorn-Museen. Nach Claus Meissners Abschied zum Ende der Konzertsaison 2022/23 nach jahrzehntelangem höchst verdienstvollem Wirken hat ein neuer Vorstand die Leitung des Vereins übernommen.

Die neuen Vorstandsmitglieder sind Gerwig Köster (Vorsitzender), Friedemann Kainer (Stellvertreter), Nikolaus Friedrich, früherer Soloklarinettist des Nationaltheaterorchesters (künstlerischer Leiter), Lieselotte Homering, ehemalige Abteilungsleiterin der Reiss-Engelhorn-Museen und Lothar Stöckbauer.

Die Werkfolge der sieben Konzerte in der Spielzeit 2024/25 spannt einen weit gefächerten Bogen von der Wiener Klassik über die Romantik bis zur (mittlerweile klassischen) Moderne des vorigen Jahrhunderts. Vorgesehen ist dabei auch eine Begegnung von Musik und bildender Kunst in der Kunsthalle, in Verbindung mit der Ausstellung „Neue Sachlichkeit“. Dort stehen Streichquartette von Igor Strawinsky, Sergei Prokofjew, Berthold Goldschmidt und dem im KZ Theresienstadt internierten und in Auschwitz ermordeten Komponisten Victor Ullmann auf dem Programm. Aufgeführt werden die Werke von dem in Neustadt ansässigen weltweit gefeierten Mandelring Quartett, bestehend aus Sebastian und Nanette Schmidt (Violine), Andreas Willwohl, (Viola) und Bernhard Schmidt (Cello). Das Ensemble ist regelmäßig zu Gast bei Kammermusik Mannheim.

Den Auftakt zum Reigen der kammermusikalischen Elite werden das österreichische Minetti Quartett und der hierzulande bestens bekannte Pianist Herbert Schuch geben. Ihr Programm umfasst Mozarts zweites „Haydn-Quartett“ (d-Moll, KV 428), „Fünf Stücke für Streichquartett“ des deutsch-tschechischen Komponisten Erwin Schulhoff (auch er ein Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns) und Brahms’ Klavierquintett in f-Moll (op. 34).

Von Amaryllis Quartett bis Ian Fountain

Der internationalen Konzertpodiumselite lassen sich die weiteren Mitwirkenden der kommenden Saison ebenfalls vorbehaltlos zuzählen, so etwa das deutsch-schweizerische Amaryllis Quartett, mittlerweile „ein Stammgast“ (Programmheft) bei Kammermusik Mannheim, das diesmal Haydn, Beethoven und ein überwältigendes Schlüsselwerk des frühen 20. Jahrhunderts präsentieren wird: Bartóks drittes Streichquartett.

Mit gespannter Erwartung wird der Wiederbegegnung mit dem phänomenalen englischen Pianisten Ian Fountain entgegengeblickt. Dessen grandiose, bis ins feinste Detail schlüssig durchdachte, unerhört subtile und zugleich brillante Wiedergabe zweier Gipfelwerke der Klavierliteratur vor zwei Jahren, Beethovens B-Dur-Sonate (op. 106, „Hammerklavier“) und Schuberts G-Dur-Sonate (D 894), ist als künstlerische Sternstunde im Gedächtnis nachhaltig haften geblieben.

Notos Quartett zum Abschluss

Auf die Auftritte der beiden angesehenen Streicherensembles und des britischen Spitzenkünstlers wird ein Abend mit Klaviertrio folgen: Das Atos Trio – mit Annette von Hehn (Violine), Stefan Heinemeyer (Cello) und Thomas Hoppe (Klavier) – konzertiert mit Musiken von Schubert, Dvorak und dem englischen Komponisten Frank Bridge.

Den Schlusspunkt wird dann das Notos Quartett – Sindri Lederer (Violine), Andrea Burger (Viola), Philip Graham (Cello), Antonia Köster (Klavier) – setzen: mit Werken von Mozart, Fauré und Brahms. Weitergeführt wird schließlich auch in der kommenden Saison die vom Mannheimer Unternehmer Manfred Fuchs geförderte Konzertreihe junger Künstler. Diesmal kommt es zur Begegnung mit der chinesischen Cellistin Chien-Ju Yang (in Taiwan geboren) – am Flügel begleitet von der (ebenfalls aus Taiwan stammenden) Pianistin Wan-Yen Li. Auf ihrem Programm stehen Kompositionen von Schumann, Chopin und Britten.

Termine

25.9. Minetti Quartett mit Herbert Schuch. Programm: Mozart, Erwin Schulhoff, Brahms

16.10. Ian Fountain (Klavier). Programm: Schubert, Debussy, Chopin

13.11. Amaryllis Quartett. Programm: Haydn, Bartók, Beethoven

11.12. ATOS Trio. Programm: Schubert, Frank Bridge, Dvorák

22.1. 2025 Junges Podium Chien JU Yang (Cello), Wan Yen Li (Klavier). Programm: Schumann, Britten, Chopin

22.2. Mandelring Quartett. Programm: Strawinsky, Victor Ullmann, Prokofjew, Berthold Goldschmidt

26.3. Notos Quartett. Programm: Mozart, Fauré, Brahms

Die Konzerte finden im Florian-Waldeck-Saal der Reiss-Engelhorn Museen statt (C 5, Zeughaus, mit Ausnahme des sechsten das in der Kunsthalle geplant ist. Konzertbeginn jeweils um 19 Uhr.