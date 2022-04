Am Sonntag, 24. April, 17 Uhr, ist das nächste Konzert der Kammermusikreihe So um 5. Vor Konzertbeginn gibt es ab 16.00 Uhr Kaffee und Kuchen. Die Konzerteinführung beginnt um 16.30 Uhr.

Beim nächsten So um 5-Konzert „Die Fülle des Wohlklangs“ treten Konzertmeisterin Yi-Qiong Pan gemeinsam mit Solo-Hornist Stefan Berrang und Kai Adomeit am Klavier als Trio mit dem Chiarina Quartett (auf. Es werden kammermusikalische Werke von Johannes Brahms und Ernest Chausson gespielt.

Johannes Brahmsʼ Trio für Violine, Horn und Klavier entstand im Sommer 1865 in Baden-Baden, kurze Zeit nach dem Tod seiner Mutter. Brahms, der neben dem Klavier und dem Cello das Hornspiel von seinem Vater erlernte, sah im Waldhornklang die Möglichkeit, das Naturempfinden der Romantik musikalisch zu spiegeln. Zeitgleich war der Einsatz des Horns eine Erinnerung an seine verstorbene Mutter, die das Hornspiel ihres Sohnes sehr mochte.

Fülle des Wohlklangs

Ernst Chausson, 22 Jahre jünger als Johannes Brahms, komponierte zwischen Frühjahr 1889 und Sommer 1891 sein Konzert für Violine, Streichquartett und Klavier. Es gehört zu den bedeutendsten Kammermusikstücken Chaussonsʼ. Der Komponist verbindet darin die französischen „Concerts“ des 18. Jahrhunderts, in denen ein Solopart innerhalb des kammermusikalischen Gefüges hervortritt, mit den Klavierquintetten, die er durch seinen Lehrer César Franck kennenlernte und der einen starken Einfluss auf ihn ausübte. Dabei ist keine der Stimmen im Konzert für Violine, Klavier und Streichquartett auf eine bestimmte Rolle fixiert, sodass die Solo-Violine zeitweise ganz zum Schweigen kommt oder mit dem Quartett und dem Klavier in einen Dialog tritt. So entsteht eine Fülle des Wohlklangs par excellence.

Die Kammermusikreihe So um 5 wird eigens von den Mitgliedern der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz konzipiert und erweitert das Konzertprogramm um kleinere Ensembles, die sich für diese Reihe regelmäßig zum gemeinsamen Musizieren treffen.

Info

Einzelkarten zum Preis von 14 Euro sind über die Webseite www.staatsphilharmonie.de erhältlich. Erwachsene unter 27 Jahren erhalten die Karten zu allen orchestereigenen Konzertreihen zum günstigen U27-Preis von sieben Euro. Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren erhalten die Karten zu einem günstigen U17-Preis von fünf Euro.

Mitglieder des Freundeskreises der Staatsphilharmonie sowie Inhaber der Rheinpfalz-Card und der MorgenCard erhalten zehn Prozent Ermäßigung.