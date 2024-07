Ein Konzert im Zeichen der historischen Musik veranstaltet das Musikforum Mannheim am Sonntag, 21. Juli, 17 Uhr, in der Unionskirche in Käfertal. Anlässlich des 300. Geburtstags von Kurfürst Carl Theodor (1724-1799) erklingt Kammermusik der Mannheimer Schule.

Zu hören sind Künstlerinnen und Künstler aus der Rhein-Neckar-Region, die sich auf historische Aufführungspraxis spezialisiert haben: Matthias Lucht (Altus) sowie das Streichquartett der Mannheimer Hofkapelle mit Hans-Joachim Berg (Violine), Christine Rox (Violine), Ursula Plagge-Zimmermann (Viola), Isolde Winter (Violoncello) und Kristian Nyquist (Cembalo). Sie spielen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Stamitz, Christian Cannabich, Franz Danzi, Niccolò Piccini und weiteren Komponisten, die die musikalische Welt der Mannheimer Schule geprägt haben. „Diese Kompositionen hätten bei einer Abendgesellschaft im Käfertaler Jagdschloss des Kurfürsten erklingen können“, heißt es in der Konzertankündigung.

Mozart im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Abends steht Mozarts Aufenthalt in Mannheim, wo er die Musiker der Hofkapelle und seine spätere Frau Konstanze Weber kennenlernte. Neben großen Konzerten im Schloss waren private Kammermusikabende ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens. Karten können unter www.enjoy-classic.de bestellt werden.