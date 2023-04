Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz will bei ihren Neubauplänen die bisherigen zwei Standorte zusammenführen. Das Zentrum für Weiterbildung in der Bahnhofstraße will sie verkaufen.

Der Standort in der Bahnhofstraße, der auf einem moderneren Stand sei als der Hauptsitz am Ludwigsplatz und der vor allem in den Abendstunden mit Fort- und Weiterbildungskursen belegt ist,