Der Wechsel der Jahreszeiten lässt sich in Ludwigshafen traditionell nicht nur an den Temperaturen, sondern auch am Kamin des Müllheizkraftwerks ablesen. Genau genommen: an dessen Farbe. Nach der Vorweihnachtszeit, in der dort wieder die größte Adventskerze der Pfalz in leuchtendem Rot erstrahlte, wechselt die Farbe jetzt in ein winterliches Blau. Das teilte die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH mit.