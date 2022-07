Mit „völligem Unverständnis“ reagiert die SPD-Stadtratsfraktion auf die Bewertung der CDU hinsichtlich der Vorgehensweise zur mobilen Videoüberwachung von Müll-Hotspots im Stadtgebiet. „Mal wieder verliert sich die CDU in der Fundamentalopposition, anstatt konstruktiv an Lösungen mitzuwirken“, sagt Julia Caterina May als Fraktionsvize zum RHEINPFALZ-Bericht vom 11. Juli. „Unserer Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck vorzuwerfen, dass sie die Vermüllungsproblematik zur Chefsache gemacht hat, aber nicht ,geliefert’ habe, ist lächerlich. Die Einführung der Müllsheriffs, der viel genutzte Mängelmelder, Aufklärungsflyer in verschiedenen Sprachen und verstärkte Reinigungen sind nur einige der durchgeführten Maßnahmen“, listet May auf.

Gerade weil dies eben nicht ausgereicht habe, um dem Problem Herr zu werden, „muss jetzt die Videoüberwachung als schärferes Schwert ergriffen werden. Jede andere Vorgehensweise wäre unverhältnismäßig und mit Blick auf die Kostentragung durch die Bürger nicht verursachungsgerecht“. May: „Wir sind für diese mutige Entscheidung der OB dankbar. Die CDU fordert stattdessen immer nur Konzepte über Konzepte und wirft die Sicherheitslage am Berliner Platz mit dem Müllproblem munter in einen Topf, das ist schlicht unseriös und der Problematik nicht angemessen“, so May.

Pilotprojekt ab Herbst

Wie berichtet, startet im Herbst ein sechsmonatiges Pilotprojekt in Ludwigshafen, bei dem Brennpunkte illegaler Müllablagerungen mit Kameras beobachtet werden. Die Fallzahl illegaler Müllentsorgung hat sich seit 2010 auf fast 5000 Fälle verzehnfacht. Die RHEINPFALZ hatte alle neun Stadtratsfraktionen um eine Einschätzung gebeten.