„Es ist trotz vieler Bemühungen – nachweislich und leider sehr sichtbar – zu einer zunehmenden Verschlechterung der Vermüllung in einzelnen Stadtteilen, insbesondere im Hemshof, gekommen.“ So reagiert Peter Uebel als CDU-Stadtratsfraktionschef auf die Kritik der SPD, weil er auf RHEINPFALZ-Anfrage gesagt hatte, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) habe beim Thema Vermüllung nicht geliefert. „OB Steinruck hat sicher einiges unternommen, aber ist letztlich bisher gescheitert. Wer was zur Chefsache macht und dann nicht liefern kann, muss sich der Kritik stellen“, untermauert Uebel seine Position.

CDU: Überwachung auf Berliner Platz

Die CDU fordere seit Jahren aus Sicherheitsgründen an neuralgischen Punkten eine Videoüberwachung, insbesondere mit intelligenter Software, speziell auf dem Berliner Platz. Und sehr wohl hätten Vermüllung und Sicherheitsaspekte viel mit einander zu tun, kontert Uebel auch diesen Vorwurf der Genossen. Es gehe darum, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wie auch Bedrohungssituationen zu verhindern. „Die SPD sollte hier einen Gang zurückschalten und der Realität ins Auge blicken“, so Uebel.

Wie berichtet, startet im Herbst ein sechsmonatiges Pilotprojekt, bei dem vier Hotspots von illegalen Müllablagerungen im Stadtgebiet per Video überwacht werden. Seit 2010 hat sich die Fallzahl von illegalem Müll auf fast 5000 verzehnfacht.