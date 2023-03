Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Videoüberwachung von „Hotspots“ illegaler Müllablagerungen bleibt ein Reizthema. Eine neuerliche Grundsatzdebatte löste im Hauptausschuss ein Antrag der Grünen im Rat aus. Die Oberbürgermeisterin verteidigte das geplante Pilotprojekt, doch die Fronten bleiben verhärtet.

Am Ende einer langen und zähen Diskussion zog Hans-Uwe Daumann seinen Antrag am Montagabend zurück – was vor allem dem Umstand geschuldet war, dass ihm Oberbürgermeisterin