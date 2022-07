Es ist ein landesweites Novum und laut Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) „die letzte Eskalationsstufe“, um das seit Jahrzehnten wachsende Problem illegaler Müllablagerungen in den Griff zu bekommen: Voraussichtlich im Herbst startet in Ludwigshafen ein sechsmonatiges Pilotprojekt, bei dem in Absprache mit dem Landesdatenschutzbeauftragten Dieter Kugelmann im Wechsel vier Hotspots im Stadtgebiet mit Videokameras aus einem Fahrzeug heraus beobachtet werden, um Müllsündern auf die Schliche zu kommen.

Nur bei Verdacht werden Bilder entpixelt

Die verpixelten Aufnahmen sollen täglich gesichtet und nur dann entpixelt werden, wenn sich nach dem Vier-Augen-Prinzip ein Verdacht erhärte. „Also nur anlassbezogen, nicht verdachtslos“, betonte Kugelmann. Alle anderen Aufnahmen sollen spätestens nach 30 Tagen gelöscht werden. Das Konzept für das Pilotprojekt habe viel Arbeit erfordert und bringe hoffentlich den gewünschten Erfolg, sagte Kugelmann am Montag bei einer Videokonferenz. „Es soll komplizierter werden, illegal Müll abzulagern, ich hoffe auf den Abschreckungseffekt“, sagte die OB.

Fallzahl hat sich seit 2010 verzehnfacht

25.000 Euro nimmt die Stadt für die mobile Videoüberwachung während der Testphase in die Hand, weitere 5000 Euro fallen für laufende Kosten an. Laut Uwe Fröhlich, stellvertretender Leiter des Umweltbereichs, hat sich die Anzahl der Fälle illegaler Müllentsorgung seit 2010 verzehnfacht. 1700 Fälle wurden im ersten Halbjahr 2022 registriert, was erstmals einen leichten Rückgang im Vergleich zur Vorjahresbilanz bedeuten könnte.

Schwerpunkt der Ordnungswidrigkeiten ist die Innenstadt, und dort sind es vor allen die Quartiere Nord-Hemshof, Mitte und Süd, die ohnehin eine schwierige Sozialstruktur aufweisen. Im Prinzip seien alle bisherigen präventiven Kampagnen und Aktionen der Stadt weitgehend verpufft, weshalb sie im Dezember 2020 den Kontakt zum Landesdatenschutzbeauftragten gesucht habe, berichtete die OB. Steinruck und Kugelmann lobten am Montag den konstruktiven Dialog. Alle neuralgischen Stellen permanent von Personal überwachen zu lassen, sei nicht finanzierbar, betonte die OB. „Ein Blockwartsystem will ich nicht, und es wäre auch nicht machbar.“