Damit Müllsünder künftig besser verfolgt werden können, plant Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) eine Videoüberwachung bestimmter Stellen in der Stadt. Warum das nicht so einfach ist und sich die Begeisterung des Landesdatenschutzbeauftragten Dieter Kugelmann bislang in Grenzen hält.

Was möchte die Stadt?

Anfang Dezember hat Jutta Steinruck angekündigt, dass sie Plätze, „die regelmäßig durch illegale Müllablagerungen