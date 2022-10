Die von der Stadtverwaltung geplante Videoüberwachung von illegalen Müllablageplätzen wird erst im kommenden Jahr starten. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt, gebe es „unerwartete Lieferverzögerungen“, unter anderem bei den Kameras. Daher werde das Pilotprojekt voraussichtlich erst im zweiten Quartal 2023 starten können. Zwar sei der Stadt eine Lieferung der Bestellungen für das erste Quartal in Aussicht gestellt worden. Doch dann stünden noch einige Schritte zur Inbetriebnahme des Systems an. Hierzu gehörten beispielsweise der Einbau der Kameras in ein Auto, die erforderlichen Schulungen der Mitarbeiter, sowie ein Testlauf mit Software, um die Datensicherheit zu gewährleisten, teilte ein Stadtsprecher weiter mit.