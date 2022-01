Im Kampf gegen illegale Müllerablagerung in der Stadt kann die Verwaltung prinzipiell Videokameras zur Überwachung bestimmter Stellen einsetzen, und zwar an sogenannten „Hotspots“, an denen es immer wieder Probleme gibt. Das hat der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann am Montag der RHEINPFALZ gesagt. Die Stadtverwaltung werde ihr Konzept nun entsprechend überarbeiten. Kugelmann rechnet damit, dass noch in der ersten Jahreshälfte die ersten Kameras installiert werden könnten. Kritik gibt es von den Grünen.