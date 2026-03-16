Bald blühen wieder die Kamelien im Mannheimer Luisenpark. Der Park bietet begleitet zum Naturereignis die Kamelientage an; geboten werden eine Blütenschau, Führungen, Workshop und ein Gartenmarkt. Der Park hat in seinem chinesischen Garten besonders viele Kameliensorten und Teepflanzen zu bieten, die sich zur Hauptblütezeit zum Frühlingsbeginn in voller Pracht entfalten.

Die Kamelientage finden statt am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr. An beiden Tagen gibt es jeweils um 11 und 14 Uhr Führungen durch den Kameliengarten. Um 15 Uhr wird an beiden Tagen jeweils der Workshop „Allgemeine Pflege von Kamelien“ angeboten. Im Blumenpavillon findet eine Einzelblütenschau statt. Besucher können sich am Gewinnspiel: „Wer ist die Schönste im Luisenpark?“ beteiligen.