Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vermüllte Säle, Pöbeleien, abgebrochene Vorführungen und Hausverbot – in mehreren Kinos in Deutschland und Frankreich hatten Randale während des Kinofilms „Creed III – Rocky’s Legacy“ Konsequenzen. Auch in der Region gab’s Probleme.

Das Verhalten der Jugendlichen, hinter dem die Polizei ein Tiktok-Phänomen vermutet, spielte sich in verschiedenen Städten von leichten Unruhen bis zu Handgreiflichkeiten