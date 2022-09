Die Foto-Favoriten der aktuell über 17.500 Abonnenten und der Redaktion der offiziellen Facebook-Seite des Stadtmarketings sind aktuell in einen Kalender gewählt worden. Nun werden sämtliche Kalendermotive auf der Facebook-Seite www.facebook.com/ludwigshafen.stadtmarketing vorgestellt. Die in Biofarben, mit Ökostrom und auf speziell zertifiziertem Papier in hochwertigem Druck gefertigten Kalender können nur auf Vorbestellung bis einschließlich Montag, 10. Oktober, erworben werden. Die im Querformat A3 (42 mal 30 Zentimeter) großformatig gedruckten Kalender sind zum Preis von elf Euro ausschließlich über die Tourist-Information am Berliner Platz 1 bestellbar, Kontakt per E-Mail an tourist-info@lukom.com und telefonisch unter 0621 512035 und 512036. Ein Versand ist nicht möglich.

Zur Wahl standen die beliebtesten Bildmotive sämtlicher in diesem Jahr allmonatlich veröffentlichten Fotogalerien dieser Facebook-Seite. Die Redaktion der Seite, Mitarbeiter der Unternehmenskommunikation der Stadtmarketinggesellschaft Lukom achtete nach eigenen Angaben bei der finalen Zusammenstellung darauf, dass ähnliche Motive nicht mehrfach im Kalender erscheinen, dass die gewählten Kalendermotive in etwa auch die Abfolge des Jahresverlaufs´ abbilden und dass einzelne Fotografen maximal zweimal vertreten sind.

2013, vor zehn Jahren, ging der erste Kalender dieser Seite in Druck. Die zurückliegenden Ausgaben fanden jährlich rund 1000 interessierte Käufer.