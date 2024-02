Das Thema schlägt hohe Wellen: Am Donnerstag haben wir über die Probleme von Brendels Backwelt im Hemshof berichtet. Die drei Tische im Verkaufsraum sind mit Absperrband gesichert. Seit 11. Januar dürfen sich Kunden nicht mehr hinsetzen und etwas trinken oder essen. Das hat die Stadt verfügt. Die Betreiber Jochen und Jasmin Brendel sind sauer und frustriert. Grund für die Sperrung der Tische ist eine Anordnung der Verwaltung. Denn weil es in dem Laden keine Gästetoiletten gibt, dürfen dort keine Kunden an Tischen bewirtet werden. Es ist „geltendes Recht seit 1971“, auf das sich die Stadt beruft. Das Ordnungsamt habe Hinweise – auch von anderen Gastronomen – erhalten, denen jetzt nachgegangen worden sei. Die Gaststättenverordnung lasse keinen Spielraum: „In Schank- und Speiseräumen müssen Gästetoiletten vorhanden sein.“ Kritik daran üben die Linken sowie die FWG. Nun hat sich auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) geäußert. „Ich habe keine Einflussmöglichkeiten. Die Entscheidung in diesen Fällen liegt in den Händen des Ordnungsdezernenten Andreas Schwarz, der mir zugesagt hat, die Entscheidung seiner Mitarbeiter zu überprüfen.“