Der Stromausfall in Ludwigshafen-Mitte und angrenzenden Stadtteilen am 23. Dezember (wir berichteten) ist durch einen Kabelfehler verursacht worden. Das teilt die TWL Netze GmbH mit. Für kurze Zeit seien von der Störung im Mittelspannungsnetz ab 17.15 Uhr bis zu 1500 Haushalte betroffen gewesen, informiert der Energieversorger. Nach einer sofortigen Netzumschaltung seien nur noch rund 150 Haushalte betroffen gewesen. Um 18.30 Uhr seien sämtliche vom Stromausfall betroffenen Gebiete wieder versorgt gewesen. Die Tiefbauarbeiten zur Reparatur des defekten Kabels haben laut den Technischen Werken (TWL) am 24. Dezember um 12 Uhr begonnen.