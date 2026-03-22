Am Wochenende wurden auf zwei Baustellen in Ludwigshafen Kabel gestohlen. Das hat die Polizei bekanntgegeben. Der erste Diebstahl habe sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einer Baustelle in der Brunckstraße ereignet. Zu den Tätern gibt es bislang keine Hinweise. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 96324250 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de melden.

Zum zweiten Diebstahl kam es laut Polizei am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf einer Baustelle am Rathausplatz. Die zwei noch unbekannten Täter seien durch Passanten gestört geworden und anschließend in Richtung Rhein-Galerie geflüchtet, so die Polizei. Die verdächtigen Männer sollen bärtig sein und schwarze Jacken und Mützen angehabt haben. Sachdienliche Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 96324150 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.