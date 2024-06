Nachdem es in den vergangenen Tagen zu Kabeldiebstählen an einer stillgelegten Straßenbahnstrecke in der Pasadenaallee (Mitte) kam, meldeten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der Nacht zum Donnerstag gegen 1 Uhr mehrere Personen in diesem Bereich. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch Polizeikräfte aufgesucht. Als die Beamten bemerkt wurden, flüchteten zwei Männer, konnten nach kurzer Verfolgung aber gestellt werden. Im einem Gebüsch in unmittelbarer Nähe wurde eine dritte Person entdeckt. Im Bereich der Straßenbahnlinie fanden die Polizeikräfte zirka 30 Meter bereits abgetrenntes Kabel sowie hierzu benötigte Werkzeuge. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 28, 40 und 43 Jahren räumten den versuchten Diebstahl ein und wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Ihre Werkzeuge wurden sichergestellt. Ob sie auch für anderen Taten verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.