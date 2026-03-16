Im Kabel-Glasfasernetz von Vodafone in der Vorderpfalz gibt es eine Umstellung: Fernseh- und Hörfunksender erhalten dem Unternehmen zufolge eine neue Frequenz. Die meisten Kabelkunden müssen aber laut Mitteilung von Vodafone nichts tun, da moderne Geräte die Sender nach der Umstellung automatisch wiederfinden. Vodafone empfiehlt seinen Kunden, ihre Empfangsgeräte und den Kabel-Router zum Umstellungszeitpunkt nicht vom Stromnetz zu trennen und am Morgen nach der Umstellung zu prüfen, ob alle Sender wie bisher zu empfangen sind.

Die Umstellung ist für die Nacht von Dienstag, 17. März auf Mittwoch, 18. März geplant. Sie bezieht sich auf den Bereich, der von Mutterstadt aus versorgt wird; betroffen sind folgende Orte: Ludwigshafen, Frankenthal, Mutterstadt, Dannstadt-Schauernheim, Hochdorf-Assenheim, Rödersheim-Gronau, Limburgerhof, Maxdorf, Birkenheide, Fußgönheim, Ellerstadt und Lambsheim.

Vodafone weist darauf hin, dass bei älteren Empfangsgeräten ein von Hand angestoßener Sendersuchlauf notwendig sein. Je nach Gerät könne es auch erforderlich sein, Favoritenlisten anzupassen und Aufnahmen neu zu programmieren, damit alles wie gewohnt funktioniert.