Der Weltschmerz möchte weiten. Und wenn Hagen Rether in seinem gleichnamigen Programm über die „Liebe“ spricht, dauert das bisweilen einen ganzen Abend. So am Freitag auch im Mannheimer „Capitol“ geschehen, wo zudem über nicht weniger als die Rettung unserer schönen, angezählten, neuen Welt gesprochen wurde.

„Sollen wir anfangen?“ Die Stimme kommt aus dem Off. Kurz darauf öffnet sich ein Spalt im Vorhang und der Hauptdarsteller tritt auf die Bühne: Der Kabarettist