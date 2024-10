Mit dem Comedyprogramm „Happy End“ gastiert der norddeutsche Kabarettist, Schauspieler und Poetry-Slammer Florian Hacke im Julius-Hetterich-Saal in Maudach.

Die Auslastung des einzigen multifunktionalen Veranstaltungsraumes im Stadtteil Maudach sei allzu gering, heißt es vom Eigentümer, der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GAG. Am nächsten Freitag, 11. Oktober, könnte es sich wieder einmal lohnen, den nach dem CDU-Ortsvorsteher der 1970er- und 1980er-Jahre benannten Saal zu besuchen. Denn für diesen Abend hat der Veranstalter Torsten Heger den aufstrebenden Komiker Florian Hacke nach Ludwigshafen eingeladen.

„Happy End“ heißt Hackes drittes abendfüllendes Soloprogramm. Man darf davon ausgehen, dass er darin zwar schwere Zeiten, Krisen, Kriege und Katastrophen ansprechen, aber zugleich aufzeigen wird, wie man angesichts ihrer nicht die Hoffnung verliert. „Ist das Happy End überhaupt noch ein erstrebenswertes Konzept?“, fragt der gelernte Schauspieler. Statt auf ein besseres Morgen zu hoffen, sei es womöglich doch besser, die Vorstellung von einem glücklichen Finale aufzugeben und stattdessen zu erkennen: „Der schönste Moment ist immer jetzt.“

Höhen und Tiefen in der Corona-Zeit

Der heute 45-jährige gebürtige Hannoveraner hat in Rostock Schauspiel studiert und war anschließend am Theater Lübeck sowie ab 2006 auch in Filmen und Fernsehserien zu sehen. Abseits der Bühne hatte er seine bislang größten Rollen in einer Episode der Krankenhausserie „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ sowie als Hauptdarsteller im spannenden Low-Budget-Genremix „Fisch für die Geisel“, der in der Corona-Pandemie leider weitgehend unterging.

Ebenfalls wegen Corona habe sich seine Elternzeit über insgesamt vier anstrengende Jahre erstreckt, rechnete der zweifache Vater 2023 beim SWR-3-Comedy-Festival in Bad Dürkheim vor. Seine Frau habe eben einen relevanten Job und er nicht, so der Bühnenkünstler damals. „Kinder sind toll“, schob er in der Kur- und Kreisstadt schnell nach und berichtete vom Bedauern und Mitleid, das kinderlose Paare regelmäßig erfahren. „Ihr Armen, ihr verpasst die Hälfte vom Leben“, bekämen die immer wieder zu hören. „Aber wenn man Kinder hat, dann verpasst man exakt die andere Hälfte“, wusste Hacke, der sich bei seinem Auftritt überhaupt recht böse und bissig zeigte. Sein Humor ist intelligent und geistreich und eigentlich eher Kabarett als Comedy.

„Kabarettist, Comedian und Satiriker“ nennt er sich selbst, seit er 2019 mit seinem ersten Solo „Hasenkind, du stinkst“ humoristisch seine ersten zwei Jahren in Elternzeit einkleidete. Bis 2023 folgte sein zweites Programm „Nichts darf man mehr!“, bevor er noch im selben Jahr „Happy End“ startete. Einige Preise, darunter die renommierte St. Ingberter Pfanne, wurden ihm für seine kabarettistischen und Poetry-Slam-Auftritte schon verliehen.

Sternzeichen „hochbegabt“

Seit gut zwei Jahren veröffentlicht Florian Hacke, der heute in Kiel lebt, in den sozialen Medien zudem die Satire-Serie „Feierabend“, die sich unter anderem mit traditionellen Rollenbildern, Equal Care und Vaterschaft beschäftigt. Wie man für seine Kinder ein besonders gesundes Pausenbrot richtet, wurde da etwa in „Helikoptersandwich“, einer der jüngsten Folgen, erörtert. Von drei Vätern, die, wie in der Serie üblich, alle von Florian Hacke verkörpert werden. Von einem Brotfilet in Herzform ist da die Rede, belegt mit einem Stückchen Muttermilchkäse und ergänzt um einen Demeter-Kohlrabi sowie einen aus Kidneybohnen und Agavendicksaft handgekneteten Energy-Brownie für „den kindlichen Astralkörper im Sternzeichen ,hochbegabt’“. Bis eben dieses umsorgte Kind entnervt ruft: „Papa, wir tauschen die Scheiße eh’ gegen ein Snickers!“

Termin

Florian Hacke ist am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, im Julius-Hetterich-Saal in Ludwigshafen-Maudach, Grünstadter Straße 2, zu erleben.