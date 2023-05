Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Mannheimer Kabarett Dusche feiert ein rundes Jubiläum. Allein dem eigentlichen Jubilar Wolfgang Schmitter, der von Anfang an dabei war, sind alle Feierlichkeiten nur schnurz. „Schnurz ... das 50. Programm“ heißt denn auch die neue kabarettistisch-musikalische Inszenierung, die in der ausverkauften Klapsmühl' am Rathaus Premiere hatte.

Wenigstens die beiden etwas jüngeren Akteure des in Ehren ergrauten Ensembles, Josefin Lössl und Hans Georg Sütsch, möchten das Jubiläum gerne entsprechend groß