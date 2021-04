Auch die Senioren-Union spricht sich wie ein Großteil der Ludwigshafener CDU-Basis in der K-Frage für Markus Söder (54, CSU) und gegen den Bundesparteivorsitzenden Armin Laschet (60, CDU) aus. Das erklärt auf Anfrage Reinhard Herzog.

„Ganz offen gesagt, bin ich sehr froh, dass Herr Söder sich bereit erklärt hat, für das Amt des Bundeskanzlers zu kandidieren, wenn es eine breite Mehrheit für ihn gibt“, sagt der 75-Jährige aus Friesenheim. „Ich durfte vor Jahren Herrn Söder, als er noch nicht bayrischer Ministerpräsident war, auf einer Veranstaltung der Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU kennenlernen. Er machte schon damals einen sehr kompetenten Eindruck, auch seine Äußerungen waren klar und deutlich formuliert“, ergänzt Herzog.

„Halten ihn alle für geeignet“

„Mit meiner positiven Einstellung für Herrn Söder als geeigneter Kanzlerkandidat stehe ich nicht alleine. Die Diskussionen innerhalb des Vorstands der Senioren-Union Ludwigshafen ergeben mehrheitlich die gleiche Einschätzung. Gleiches gilt auch für die Landes- und Bezirks-Senioren-Union in Rheinland-Pfalz, in dessen Vorständen ich als Landesmitgliederbeauftragter der Senioren-Union sitze. Wir alle halten Herrn Söder geeignet, Deutschland innen- wie außenpolitisch erfolgreich zu vertreten“, bilanziert der gebürtige Grazer Herzog. Er lebt seit 1973 in Ludwigshafen, war über 38 Jahre lang bei der BASF tätig und ist jetzt freiberuflich unterwegs und im Katastrophenschutz eingebunden. Für seine Partei sitzt Herzog aktuell im Friesenheimer Ortsbeirat.

„Klare Haltung gezeigt“

Bereits am Montag hatten Peter Uebel, CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, sowie mehrere CDU-Ortsvorsteher auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärt, dass sie Markus Söder für den geeigneteren zweier sehr guter Kanzlerkandidaten halten, weil er führungsstark sei, in den Umfragen besser abschneide als Laschet und in der Corona-Pandemie im Gegensatz zum nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten eine klare Haltung gezeigt habe. CDU-Kreisvorsitzender Torbjörn Kartes (41) hatte sich bereits in der Vorwoche auf Markus Söder festgelegt.