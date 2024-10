Es ist nicht unbedingt Halloween daran schuld, dass sich die Tiere im Heidelberger Zoo derzeit vermehrt mit Kürbissen beschäftigen. Denn: Kürbisse werden jetzt besonders gerne als Beschäftigung für die Zootiere genutzt, heißt es in einer Mitteilung des Zoos.

Vom Elefanten bis hin zum Berberlöwenpaar samt Nachwuchs beschäftigen sich mit Kürbissen: Die tierischen Zoobewohner freuen sich demnach über die saisonale Beschäftigung. Während der kleine Berberlöwe wagemutig auf dem Kürbis herumklettert und sich geschickt das darin versteckte Fleisch herausangelt, fressen die Weißscheitelmangaben das Fruchtfleisch im Rekordtempo auf.

Krieg dich! Der junge Berberlöwe klettert neugierig auf einen Kürbis und schaut, ob sich im Innern leckeres Fleisch versteckt hat. Foto: Susi Fischer/Zoo Heidelberg

Die Präriehunde sind weniger am Fruchtfleisch der Kürbisse interessiert. Vielmehr klauben sie die schmackhaften Kerne heraus.

Vielfalt für die Tiere

Die Kürbisse in allen Größen und Formen bringen Vielfalt in den Speiseplan und den Tagesablauf der Tiere. Abwechslung und persönliche Erfolge im täglichen Leben der Zootiere steigern das physische und psychische Wohlbefinden der Tiere: Durch die regelmäßigen Beschäftigungsangebote, sogenanntes Enrichment, werden die Zoobewohner von ihren Tierpflegern immer wieder vor Herausforderungen gestellt.

Die Tierpfleger richten die Gehege immer wieder neu ein und legen das Futter nicht einfach in das Gehege, sondern verstecken es zum Beispiel in Felsspalten, Kisten oder im Herbst in Kürbissen.

Bei den Sumatrahäherlingen verteilen die Tierpfleger das Futter in dieser Jahreszeit oft im frischen Laub. Die Vögel verbringen dann – wie in der Natur – viel Zeit damit, die Blätter auf der Suche nach Insekten umzudrehen.

Noch Fragen?

Der Zoo Heidelberg, Neuenheimer Feld, ist ab November von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Letzter Einlass in den Zoo ist jeweils 30 Minuten vor Schließung. Am 24. Dezember und am 31. Dezember schließt der Zoo bereits um 13 Uhr.