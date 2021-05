„Eine baldige Lösung für all die Covid-19-Probleme“ wünscht sich jemand auf einem Zettel am Wunschbaum, den der Künstler Hilmi Kapan vor Franz & Lissy gestaltet hat. Seine bunten Tücher auf einer Wäscheleine und die weißen Stäbe an zwei Platanen mussten jedoch entfernt werden. Der Verein Kultur Rhein-Neckar stört sich schon länger an der Haltung der Stadt gegenüber Künstlern: „Zu viel Verbote, wenig Wohlwollen“. Die Verwaltung verweist auf Gefahren, die sie vermeiden will.

Diese Platanen-Riesen leben hier schon lange vor den meisten Bewohnern in den Häusern rings um den Ludwigshafener Schützenplatz: Solch alte Bäume werden in vielen Kulturen für ihre Aura verehrt. In Anatolien gibt es die Tradition des Wunschbaumes, dem verliebte Paare ihren Kinderwunsch anvertrauen. Die Menschen schreiben ihre Sehnsüchte auf Tücher, die an die Äste gebunden werden. An diesen Brauch, der aus vorislamischer Zeit stammt, hat sich der Künstler Hilmi Kapan mit seiner Installation Mitte Oktober angelehnt und eine Platane bunt eingewickelt, dazwischen hoch über dem Bürgersteig Tücher an einer Leine aufgespannt und aus Haselzweigen einen Baum zusammengesetzt, an dem nun die Wünsche einiger Ludwigshafener baumeln. Kinder der Wittelsbachschule gestalteten meterhohe Stäbe, die am Fuße der Platanen in die Erde gesteckt wurden. Die Zustimmung des Grünflächenamts sei dafür zuvor eingeholt worden.

Eisenspitzen am anderen Ende

Ein Risiko für Fußgänger sieht darin jedoch das Ludwigshafener Ordnungsamt, das durch Beschwerden von Bürgern am 26. Oktober darauf aufmerksam geworden ist. Das Amt setzte eine Frist, da „die Entfernung der weißen, dünnen Stäbe zum Schutz von Fußgängern aller Altersklassen (wegen der Gefahr von erheblichen körperlichen Verletzungen beim Hineinfallen) geeignet, erforderlich und angemessen ist“, heißt es in der Antwort des Ordnungsamts. Die Stäbe seien außerhalb der genehmigten Fläche angebracht worden und hätten unten Eisenspitzen, weshalb sie gefährlich sein könnten, wenn jemand sie aus dem Boden zöge, präzisiert die Stadt auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Die Wäscheleine hoch über den Köpfen der Passanten musste ebenfalls „aus Verkehrssicherheitsgründen“ abgenommen werden, weil sie über der Feuerwehrzufahrt angebracht war.

Die Sicherheit liege auch den Kulturschaffenden sehr am Herzen, betont Eleonore Hefner von Kultur Rhein-Neckar. Sie wundert sich nur, warum ein Anwohner mit seinem Van ständig diesen Raum parkend blockieren dürfe und dort nicht so prompt und hart durchgegriffen werde wie bei der Kunstaktion.

„Der Bürger ist kein Feind“

Für die Vorsitzende des Kulturvereins Rhein-Neckar und Betreiberin des Kulturcafés Franz & Lissy ist der Konflikt Anlass, eine grundsätzliche Kritik an der Haltung der Stadtverwaltung zu äußern. Denn auch um den „temporären Kunstraum“ des Wormser Architekten und Künstlers Norbert Illig, einem rot umrahmten Podest vor dem Café habe es „wochenlange Auseinandersetzungen“ mit der Verwaltung gegeben. Dabei wolle der Verein mit solchen Projekten wie „Kunst und Musik“, bei dem neben der Stadt auch die BASF und die BKK Pfalz als Sponsoren auftreten, jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie und gesperrter Veranstaltungshäuser, Kunst in die Öffentlichkeit tragen.

Die Prozesse in der Verwaltung, bei denen es bis zu acht Wochen dauere, bis etwas genehmigt werde, seien zu schwerfällig für die Kunst, die viel direkter auf die aktuelle Lage reagiere. „Die Verwaltung muss kunstfreundlicher werden und weniger bürokratisch“, wünscht sich Eleonore Hefner, die sich an dem Tonfall in der Kommunikation stört. „Der Bürger ist nicht der Feind der Verwaltung. Wir haben eine mündige Bürgergesellschaft und wollen nicht wie kleine Kinder mit vorgehaltenem Zeigefinger behandelt werden. Statt mit Verboten und Androhungen sollte die Stadt als Ermöglicher auftreten, der die Kulturschaffenden ernst nimmt.“ Sie wisse, dass die Mitarbeiter überlastet seien und wolle ihnen nicht das Leben schwer machen, sondern eine andere Kommunikation sowie mehr Flexibilität, um Kunst in diesen Zeiten zu ermöglichen.

Stadt „als faire Partnerin“

Die Stadtverwaltung stellt klar, „dass sie sich als faire Partnerin insbesondere auch der freien Kulturszene sieht und dies gerade in diesem Jahr durch verschiedene Aktivitäten beispielsweise des Kulturbüros zur Unterstützung von Künstler*innen bewiesen hat“. Die Antragstellenden müssten sich jedoch an die rechtlichen Vorgaben halten, und die Standorte für Kunstobjekte müssten sorgfältig geprüft werden, um Gefährdungen etwa für Fußgänger und radfahrende Kinder auszuschließen. Einen „übermäßig langen Genehmigungszeitraum“ könne die Verwaltung nicht erkennen, heißt es in der Antwort auf RHEINPFALZ-Anfrage: Kultur Rhein-Neckar habe den Antrag für die Kunstaktion am 15. August eingereicht, vier Tage später wurde der Standort gegenüber von Franz & Lissy besichtigt, anschließend im Umlaufverfahren weitere Stellen wie die Feuerwehr beteiligt. Dabei kam heraus, dass der Platz nicht geeignet sei und eine Alternative benannt werden müsse: Vorgeschlagen und am 17. September auch abgesegnet wurde die Fläche vor dem Café Franz & Lissy. „Damit konnte mit Unterstützung der Verwaltung das ursprünglich geplante Kunstobjekt fast vollständig am Standort vor Franz & Lissy genehmigt und umgesetzt werden.“