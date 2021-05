Sie malt mit vergänglichen Lebensmittelfarben, fotografiert die Werke und löscht alles wieder aus. Zurück bleiben knallige Foto-Unikate, die auf dem Kunstmarkt begehrt sind. Die Mannheimer Künstlerin Nadine Ajsin will nun ein „Wonderland“ bauen.

Ein idyllisch verwilderter Garten mit zwei Holzschuppen, ein heruntergekommenes Wohnhaus und eine Schreinerwerkstatt: Daraus besteht das Anwesen Kappesstraße 9 in Neckarau, das die Künstlerin Nadine Ajsin zu einer Produzentengalerie ausbauen will, ihrem „Wonderland“. Dort werden ihre Bilder zwischen alten Schreinergeräten in einer Dauerausstellung zu sehen sein. Die Eröffnung ist für Mitte Juni geplant.

Doch noch hängt ihre Ausstellung in ihren gemieteten Räumen gegenüber, und sie zeigt ihre Werke auf einen Rollator gestützt, eine noch junge Frau (1984 in Mannheim geboren), doch gezeichnet von schwerer Krankheit. Es kann sein, dass sie plötzlich Schmerzen und Ausfallerscheinungen, unter anderem an Gehör und Augen, überkommen und sie sich hinlegen muss. Es sei eine sehr seltene und unheilbare Nervenkrankheit, sagt sie gefasst. Welch ein Gegensatz zu den monumentalen Explosionen vitaler Lebensfreude an den Wänden um sie herum!

Eine Vergiftung als Auslöser

Nadine Ajsin hat in Heidelberg Deutsch und Kunst für das Lehramt studiert. Sie hatte nicht wirklich Lust auf Lehrerin, eigentlich wollte sie nur malen. „Es war ein doppelter Boden“, merkt sie an, „man ist ja auch vernünftig, man hat Kinder.“ Sie hat zwei Töchter, zehn und drei Jahre alt, und ist alleinerziehend. Nach einer durch die defekte Gasheizung ausgelösten Kohlenmonoxydvergiftung vertrug sie die Lösungsmittel von Malerfarben nicht mehr. Das war 2018. Sie hatte bis dahin großformatig und farbstark gemalt, am liebsten in Öl. Nach viel Experimentieren kam sie auf Lebensmittelfarben, wie man sie im Supermarkt kaufen kann. Die sind zwar intensiv, aber nicht haltbar. Und wohl auch nicht großflächig zu vermalen. Über die Art, wie sie malt, sagt Ajsin: „Ganz genau verrate ich das nicht, ein kleines Geheimnis muss bleiben.“

Der Erfolg kam überraschend

Das fertige Gemälde wird von ihr fotografiert und in einem Betrieb ihres Vertrauens vergrößert und gedruckt. Das Hochglanzfoto ist das Kunstwerk und ein Unikat. Die Vorlage wäscht Nadine Ajsin weg und löscht das Originalfoto im Computer. „Foodcolor and Art“ nennt sie ihre Kombination aus Malerei und Fotogafie. Für sie hat diese Kunst mit „Bewahren und Loslassen“ zu tun.

Der Erfolg kam umgehend, für sie selbst überraschend wie „ein Geschenk des Himmels“. Ihre Bilder wurden von Galerien angefragt und auf Kunstmessen in Zürich, Salzburg, München, Leipzig, Miami ausgestellt. Ihr erstes Bild wurde in Miami verkauft; es hatte es dort auf eine Titelseite geschafft. 2019 folgten Messeeinladungen nach Singapur, dem englischen Bath, Hongkong und abermals Miami, 2020 Zürich, Barcelona. „Das letzte Halbjahr war sehr, sehr erfolgreich“, sagt Ajsin, „ich hatte wunderbare Begegnungen.“ Das organisatorische Drumunddran – die Website, die Verhandlungen, die Werbung – macht sie immer noch allein.

Noch ein Schicksalsschlag

Im November 2019 hatte Nadine Ajsin ein noch schlimmerer Schicksalsschlag getroffen, als es die Vergiftung war. Die Operation eines Bandscheibenvorfalls ging daneben und seitdem leidet sie an der Nervenerkrankung. Die fernen Städte, in denen ihre Bilder gezeigt wurden, hat sie selbst nie gesehen. Besonders Asien ist ihr unerreichbarer Sehnsuchtsort, wie sich an der Fülle asiatischer Motive – Geisha, Kois, chinesische Seide – ablesen lässt.

Dass die Bilder spontan gefallen, liegt an der positiven Kraft ihrer Farben. Viele sind abstrakt wie die Serie „Mythology“. Wer könnte sich deren furiosem Violett und Rot, astralem Blau, wallendem Gelb und Grün entziehen! Sie haben suggestive Titel, wie Love, Serenity, Enter the Wonderland, Garden Eden, Elysium, Gaia, Venus. Andere Bilder sind ansatzweise figurativ, wie die Serien Geisha, Guitar, Kois. Beim Malen lässt sich Nadine Ajsin von ihren Gefühlen treiben und das fertige Bild treibt die Gefühle des Betrachters. „Ich kommuniziere mit Gefühlen“, beschreibt sie das.

Wie entsteht das Perlweiß?

Und dann gibt sie doch noch ein Geheimnis preis. Manche Hintergründe sind nachtschwarz, andere perlweiß. Bei den schwarzen hat sie auf ein Backblech gemalt, bei den weißen auf einen Porzellanteller. Die Farben hat sie mit feinen Pinseln und einer Gabel aufgetragen. Zum Schluss Wasser drauf, husch und weg: Loslassen. Die vergrößerte gedruckte Fotografie: Bewahren. Dauer des Flüchtigen, Zuflucht in der Utopie. Sagt das nicht etwas aus über die Welt, in der wir heute leben?

Kontakt

Die derzeitige Ausstellung kann nur nach Anmeldung besichtigt werden, E-Mail unter nadineleonie@yahoo.de oder Telefon 0179/7642574.