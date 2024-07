Aktiv Demokratie feiern und Demokratie erleben – das ist die Idee der Initiative D.EINFEST. Vom 20. Juli bis zum 31. August wird dabei das Social Innovation Lab der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen bespielt. Wie erklären, wer hinter dem Projekt steht – und wo man mitmachen kann.

Demokratie lebt von Begegnung und Kommunikation. Was wäre besser geeignet, als Kunst und Musik, um Menschen zu beteiligen? Der Verein Kultur-Rhein-Neckar hat Musiker, Bildende Künstler, Schriftsteller und weitere kulturell engagierte Menschen der Metropolregion angesprochen, um sich für Demokratie, Vielfalt und Toleranz einzusetzen. Zu der Erklärung gehörte auch das Bekenntnis der Unterzeichnenden zu ihrer Absicht, selbst aktiv zu werden.

„Es war von Anfang an unsere Idee, mit den Kulturleuten auch Veranstaltungen zu organisieren“, sagt Eleonore Hefner, die Vorsitzende des Vereins Kultur-Rhein-Neckar. So ist die Initiative D.EINFEST entstanden. Partner ist dabei das Social Innovation Lab (SoIL) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Die Hochschule stellt dabei nicht allein Raum in der Bismarkstraße 55 zur Verfügung.

Auch Studierende engagieren sich

„Wir werden uns gemeinsam mit Studierenden an Veranstaltungen beteiligen und darüber hinaus das Projekt auch wissenschaftlich begleiten“, sagt Professorin Andrea Lutz-Kluge beim Pressegespräch im SoIL. Je nach Veranstaltung wollen die Organisatoren auch weitere Institutionen, Einrichtungen und Vereine an dem Vorhaben beteiligen. „In bisherigen Veranstaltungen hat sich gezeigt, dass wir in der Bismarkstraße Menschen erreichen und Gespräche entstehen“, sagt Hefner. Erfreulich sei dabei, dass hier junge bis alte Menschen mit verschiedensten Wurzeln und aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen.

Jetzt beginnt der nächste Abschnitt der Veranstaltungen. Eine Fortsetzung darüber hinaus ist geplant – hier können noch Menschen mit Ideen mitmachen. Für Künstler und Musiker gibt es keine Gage, aber eine Aufwandsentschädigung. Spenden dafür und für benötigtes Material sind willkommen. Kontakt und Informationen gibt es im Netz unter der Adresse https://kulturrheinneckar.de.

Immer samstags ab 11 Uhr geht’s im SoIL rund

Die nächsten Veranstaltungen werden vor und im SoIL in der Bismarkstraße 55 stattfinden. Jedes Mal dabei ist live gespielte Musik. Die Termine sind immer samstags ab 11 Uhr:

20. Juli: Spiel-Regeln. Zum Auftakt wird das Spiel Tavli oder auch Tavla vorgestellt, eine Variation des Backgammon. Musik gibt es von Peter Hinz, Laurent Leroi, Jonathan Sell und Bernhard Vanecek.

27. Juli: Wollen und Können. Wie streitet man konstruktiv? Wie löst man Konflikte? Wie kann man verzeihen? Musik mit der Liedermacherin Katja Loen.

3. August: Lieder-Geschichte. Liedermacher Uli Valnion kennt die Tradition der Arbeiterlieder und der demokratischen Bewegungen. Er wird politische Lieder aus 200 Jahren vorstellen.

10. August: Demokratie hoch Drei. Im März 1848 kämpften auch in Ludwigshafen Menschen für Demokratie und Freiheit. Die Freireligiöse Gemeinde Pfalz erzählt, wie Pfälzer sich mit Heugabeln bewaffneten und damit preußischen Soldaten entgegenstellten. Dazu läuft schon eine Ausstellung im Ronge-Haus in der Wörthstraße 6a.

17. August: Leichtigkeit. Nicht jeder Kampf muss ausgefochten werden. Hier geht es um die erträgliche Leichtigkeit des Seins – mit Musik von Anne und Gary Fuhrmann an Klavier und Saxofon.

31. August: Mit-Gestaltung. Der Kunstverein Ludwigshafen präsentiert Kunst zum Mitmachen mit Sabine Amelung und Michaela Jäkel. Den musikalischen Beitrag besorgt Tayfun Ates (Schlaginstrument Hang).