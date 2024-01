Auch in diesem Jahr unterstützen Künstler die Großaktion der Evangelischen Kirche für Bedürftige mit einem Live-Konzert und rufen zu Spenden auf. Unter dem Titel „Friends for Vesperkirche“ wird ein spartenübergreifendes Programm von Jazz, über Pop bis Rock geboten. Interessierte dürfen sich auf einen kurzweiligen Abend freuen. Das Konzert findet am Sonntag, 28. Januar, 17 Uhr, in der Citykirche Konkordien (R 2,1) statt. Der Eintritt ist frei. Die 27. Mannheimer Vesperkirche geht noch bis 4. Februar. Weitere Informationen: www.vesperkirche-mannheim.de.