99 Künstlerinnen und Künstler aus der Rhein-Neckar-Region haben auf Initiative des Vereins Kultur Rhein-Neckar eine Erklärung für eine starke Demokratie und gegen Rechtsextremismus unterzeichnet. Die Initiative kündigt künstlerische Aktionen an.

„Als Aktive der Kulturlandschaft wissen wir um die Geschichte des Landes: die Diffamierung von Kunst als entartet, den Missbrauch von Kultur zu Propagandazwecken“, heißt es in der Erklärung. „Heute begreifen wir Kunst- und Kultureinrichtungen als offene Räume, die vielen gehören. In unserer pluralen Gesellschaft treffen viele unterschiedliche Interessen aufeinander, ein demokratischer Umgang mit Konflikten ist ohne Alternative.“ Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner wenden sich „gegen Strategien, die demokratische Grundwerte untergraben“. Sie setzen sich nach den Worten der Erklärung mit Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung und Ausgrenzung – auch in den eigenen Strukturen – auseinander.

Für Marktbesucher in der Sternstraße

Zu den Unterzeichnenden gehören unter anderem die Leiterin des Stadtmuseums Ludwigshafen, Regina Heilmann, die Direktorin des Kunstvereins, Ameli M. Klein, Autoren, Schauspieler, Musiker, bildende Künstler, Theatermacher und Hochschullehrer. Noch bis 25. Februar könnten Akteure der Kulturszene auf der Webseite https://d.einfest.eu unterzeichnen, sagte Initiatorin Eleonore Hefner, die Vorsitzende von Kultur Rhein-Neckar. Sie kündigte an, dass die Initiative ab Ostern jeden Samstag ab 11 Uhr die Besucherinnen und Besucher des Marktes in der Friesenheimer Sternstraße mit einer künstlerischen Aktion überraschen wolle: „Wir wollen vor allem jene ansprechen, die zu Demokratie stehen und sie bestärken“, heißt es auf der Webseite. „Wir wollen deutlich machen: Es gibt was zu verlieren. Aber es gibt auch was zu feiern: unsere Demokratie.“