Künstler, Initiativen, Vereine und Privatpersonen können ab sofort ihre Projekte und Veranstaltungsreihen für kulturelle Programme für den nächsten Ludwigshafener Kultursommer (1. Juni bis 31. August 2023) anmelden. Die Antragsfrist endet am 8. Januar. Anmeldungen werden ausschließlich über das dafür vorgesehene Formular auf der Webseite www.kulturbuero-lu.de entgegengenommen. Dabei wird abgefragt, inwieweit das Vorhaben den Kriterien entspricht. Ferner wird neben der Kurzdarstellung eine ausführliche Projektbeschreibung gewünscht. Der Ludwigshafener Kultursommer gibt kein Motto vor. Eine Anlehnung oder Übernahme des rheinland-pfälzischen Kultursommer-Mottos „Kompass Europa: westwärts“ sei jedoch empfehlenswert, so die Stadtverwaltung. Der 33. Ludwigshafener Kultursommer soll aus Kulturangeboten der lokalen Szene und internationalen Top-Acts bestehen. Fördermittel erhalten Veranstaltungen oder Reihen, die speziell für den Kultursommer produziert werden oder einen besonderen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt leisten. Premierenort muss dabei Ludwigshafen sein. Dabei werde insbesondere die Bespielung neuer Orte in der Innenstadt begrüßt, so die Stadt.