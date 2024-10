Ludwigshafen wird sich in den kommenden Jahren weiterhin am Fahrradvermietsystem VRN-Nextbike beteiligen. Rund 40.000 Mal werden die blauen Räder jährlich in der Stadt ausgeliehen. Um weiterhin dabei zu sein, muss die Stadt rund eine Million Euro beisteuern. Aus wirtschaftlichen Gründen soll das Angebot etwas reduziert werden.

Das Fahrradvermietsystem des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) wurde 2015 von Heidelberg