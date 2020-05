Daniel Kühner ist der neue Direktor des Amtsgerichts Ludwigshafen. Der Präsident des Landgerichts Frankenthal, Harald Jenet, händigte ihm am Montag die von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) unterzeichnete Ernennungsurkunde aus. Mit dem Wechsel Bernd Schwenningers an das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken als Vorsitzender eines Zivilsenats im Januar war die Stelle des Behördenleiters vakant geworden.

25 Richter, 170 Mitarbeiter

Das Amtsgericht Ludwigshafen ist mit derzeit 25 Richtern und insgesamt rund 170 Mitarbeitern das größte Amtsgericht der Pfalz. Kühner ist bei dem Amtsgericht Ludwigshafen bestens bekannt und mit diesem Gericht sehr gut vertraut. Er begann dort 2007 seine Laufbahn als Richter, wurde 2009 zum Richter auf Lebenszeit ernannt und ist auch derzeit in Ludwigshafen tätig. Neben seiner rechtsprechenden Tätigkeit als Familienrichter waren ihm bereits seit längerer Zeit auch Aufgaben der Justizverwaltung übertragen, auch als weiterer Vertreter des Direktors.

Rückkehr an den Rhein

Der gebürtige Ludwigshafener Kühner ist 45 Jahre alt und lebt in Frankenthal. Für die CDU sitzt er dort im Stadtrat. Nach Beendigung des Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim durchlief er den Referendardienst im Bezirk des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken, wo er auch das Zweite Staatsexamen ablegte. Dann folgte eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem zivilrechtlichen Lehrstuhl der Uni Mannheim. Im April 2005 trat er in den Justizdienst des Landes Rheinland-Pfalz ein, zunächst als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal, danach als Richter in Ludwigshafen. 2015 erfolgte die obligatorische Erprobung in einem auch für Familiensachen zuständigen Zivilsenat des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken. Bei dem Amtsgericht Frankenthal sammelte Kühner danach als Stellvertreter des Direktors erste Erfahrungen in der Justizverwaltung, bevor er im Januar 2017 an „sein“ Amtsgericht Ludwigshafen zurückkehrte.