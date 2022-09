Wie versorge ich an heißen Tagen Igel, Vögel oder Insekten mit ausreichend Flüssigkeit? Dazu haben der Bereich Umwelt der Stadtverwaltung und der ehrenamtliche Leiter des Orbea-Arbeitskreises für Ornithologie und Naturschutz, Klaus Eisele, Empfehlungen.

Mit flachen Schalen als Tränken auf Balkon, Garten oder direkt vor der Haustür im Vorgarten ist solchen Tieren schon geholfen, um Durststrecken zu überwinden. Blumentopfuntersetzer oder ein Suppenteller sind für sie gut erreichbar, denn sie sind nicht zu tief und der Untergrund nicht zu glatt ist. Damit kommen Vögel und andere Tiere sicher an das Wasser. Ausgelegte Steine helfen insbesondere Insekten beim Abflug.

Damit sich keine Krankheitserreger bilden oder in abgestandenen Pfützen Stechmücken entwickeln können, sollte das Wasser täglich gewechselt werden, raten die Experten. Um Fressfeinde abzuschrecken, sollte die Tränke an einem halbschattigen, windgeschützten Bereich in einigem Abstand zu Hecken und Gebüschen aufgestellt werden.

Wenn die Hitze wie in diesen Tagen wieder nachlässt und die Tiere wieder selbstständig ausreichend Wasser finden, sollten die Tränken wieder entfernt und gründlich gereinigt werden. So können keine Stechmückeneier anhaften, die auch in trockenen Behältern überwintern können.

Noch Fragen?



Weitere Infos bei Bedarf Klaus Eisele, Telefon 0160 99164962 oder Mail buero-lu@t-online.de.