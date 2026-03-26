Bäume statt Pflaster: Neben dem Bürgerhof sollen drei weitere Plätze in der Ludwigshafener City mehr Grün bekommen. Das Ziel: Abkühlung in der Sommerhitze.

Die Plätze in der Innenstadt sind weitgehend zugepflastert und mit Steinbelag versiegelt. Im Sommer speichert das Pflaster die Hitze und strahlt sie ab. An heißen Tagen ist es dort kaum auszuhalten ohne Schatten. Die Stadt will das ändern. Noch in diesem Jahr soll das Pflaster an einigen Stellen aufgebrochen werden und durch Grün ersetzt werden. Dies soll das Klima in der Innenstadt verbessern und für Abkühlung in tropischen Nächten sorgen.

„Es gibt einen Temperaturunterschied von bis zu acht Grad zwischen der City und den Außenbereichen in der Stadt“, erläuterte Rainer Ritthaler, Chef des städtischen Bereichs Umwelt, dem Ortsbeirat Süd bei dessen jüngster Sitzung. Rund 3,4 Millionen Euro soll die Umgestaltung von vier Plätzen in der Innenstadt kosten. Das Land übernimmt mit einem Förderprogramm zum Klimaschutz 100 Prozent der Kosten.

Bäume für Theaterplatz

Im Bürgerhof zwischen der Bismarck- und der Ludwigstraße werden fünf riesige Pflanzenvasen an den Rändern des Platzes aufgestellt. Metallbögen verbinden die Vasen miteinander und spannen ein Metallnetz über den Bürgerhof. Die Vasen werden mit schnell wachsenden Kletterpflanzen bestückt, die sich am Edelstahlnetz hochranken. Nach etwa eineinhalb Jahren Wachstum soll so ein grünes Dach über dem Bürgerhof entstanden sein. Die unkonventionelle Konstruktion (Kosten: 1,45 Millionen Euro) soll eine Wohlfühloase in der Innenstadt schaffen. Der Aufwand ist nötig, weil unter dem Platz eine Tiefgarage liegt. Die Decke befindet sich nur ein paar Zentimeter unter dem Pflaster.

Der Ist-Zustand am Theaterplatz. Foto: Michael Schmid So soll das grüne Dach im Bürgerhof einmal aussehen. Illustration: AR-Ingenieurbüro Stuttgart Der Ist-Zustand im Bürgerhof. Foto: Michael Schmid Schatten auf der „Haus“-Terrasse. Visualisierung: Hofmann Röttgen Landschaftsarchitekten Der Ist-Zustand am „Haus“. Foto: Michael Schmid Der Hans-Klüber-Platz soll künftig einige Bäume bekommen. Foto: Michael Schmid Ein Auschnitt aus dem Plan für den Klüber-Platz. Visualisierung: Hofmann Röttgen Landschaftsarchitekten Foto 1 von 7

Auch der Theaterplatz vor dem Pfalzbau wird für rund eine Million Euro umgestaltet: Hier liegt ebenfalls eine Tiefgarage unter dem Platz. Wegen der Pfalzsäule mit dem Brunnen in der Mitte und der Gesamtoptik gibt es Auflagen des Denkmalschutzes, die laut Ritthaler berücksichtigt werden müssen. Hinzu komme die statische Belastung, die wegen der Tiefgarage nicht zu hoch sein dürfe. Oberirdische Parkplätze begrenzen ebenfalls den Spielraum für die Neugestaltung. Deshalb haben sich die Planer nun entschieden, an der nördlichen Seite des Platzes – entlang der Kaiser-Wilhelm-Straße – das Pflaster zu beseitigen und dort in einer Art Hochbeet eine Grünfläche mit Bäumen zu schaffen. Umlaufende Sitzbänke sollen die Aufenthaltsqualität auf dem Platz verbessern. Die ursprüngliche Idee, große Sonnensegel über den ganzen Platz zu spannen, wurde wieder fallengelassen. Dies hätte die Sicht auf den Pfalzbau versperrt und sei mit den Auflagen der Denkmalschützer nicht vereinbar gewesen, erläuterte Ritthaler.

Klüber-Platz entsiegelt

Auch der benachbarte Klüber-Platz zwischen Hack-Museum und Arbeitsamt wird neu gestaltet (Kosten: 485.000 Euro): Hier sollen auf dem Platz mehr als 300 Quadratmeter entsiegelt werden, um dort etwa zwei Dutzend Bäume pflanzen zu können, die über das ganze Areal verteilt werden. Sie sollen im Sommer Schatten spenden und verhindern, dass sich das Pflaster aufheizt. Der Hackgarten bleibt erhalten. Sitzmöglichkeiten sollen im Bereich der Staatsphilharmonie geschaffen werden. Zum Auffangen von Regenwasser und zur Bewässerung der Bäume soll außerdem eine Zisterne unter dem Platz gebaut werden.

Der Karl-Kornmann-Platz vor dem Kulturzentrum „Das Haus“ wird ebenfalls mehr Grün bekommen. Geplant ist, im Bereich der Terrasse des Restaurantflügels zusätzliche Bäume zu pflanzen. Die Schotterflächen entlang des Kulturzentrums sollen außerdem in Grünflächen verwandelt werden. Ein öffentlicher Trinkbrunnen soll ebenfalls installiert werden. Um weiterhin Veranstaltungen wie den Flohmarkt oder das Straßentheaterfestival zu ermöglichen, soll die Platzmitte unverändert bleiben.

Umgestaltung bis Ende 2026

Der Ortsbeirat Süd begrüßte einstimmig die Pläne der Stadt. Jens Brückner (FWG) hätte sich jedoch noch Spielmöglichkeiten für Kinder sowie mehr Entsiegelung auf dem Kornmann- und dem Theaterplatz gewünscht. „Wir haben einen Kostenrahmen durch die Förderung“, gab Umweltbereichsleiter Ritthaler zu bedenken. Spielgeräte müssten aus einem anderen Budget finanziert werden. Heike Heß (Grüne) zeigte sich erleichtert, dass keine Sonnensegel über dem Theaterplatz aufgespannt werden: „Ich bin sehr froh darüber. Jetzt ist eine tolle Lösung gefunden worden.“ Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) war ebenfalls angetan von den städtischen Plänen: „Das gefällt mir sehr gut.“ Es sei auch wichtig, dass auf den Plätzen Freiflächen für Veranstaltungen bleiben. Heller verwies auf den Zeitdruck in der Sache, denn Ende des Jahres laufe das Förderprogramm zur Finanzierung der Neugestaltung aus.

Laut Ritthaler sollen alle vier Plätze in der Innenstadt bis zum Jahresende umgestaltet sein. Beim Bürgerhof liege bald die Baugenehmigung für die Dachkonstruktion vor. Die Neugestaltungen der Plätze übernähmen Firmen im Auftrag der Stadt. Die Ausschreibungen beginnen nun und sollen bis zum Sommer abgeschlossen sein. Dann bleibe noch ein halbes Jahr für die Umgestaltung.