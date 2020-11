Das Küchenstudio Habermehl & Wallé verlässt das Gewerbegebiet in der Saarburger Straße in Oggersheim und zieht um in die Walzmühle in Süd. Für das 1976 gegründete Unternehmen sei es Zeit für einen Tapetenwechsel. „Wir wollen ins Zentrum des Geschehens!“ sagt Geschäftsführer Ralph Watkins. Die Neueröffnung in der Walzmühle soll Anfang 2021 stattfinden. Derzeit laufen die Umbauarbeiten in dem neuen 1000 Quadratmeter großen Ladenlokal. Am 2. Januar geht es mit einer „stillen Eröffnung“ los, die offizielle Eröffnung ist für März geplant, informiert das Unternehmen. In den neuen Räumen soll es auch ein Architekturcafé „Café Wallé“ geben. Es soll Café, Bistro, Bar, Showroom und „Concept Store“ zugleich sein. „Wir haben uns bei der Suche nach neuen Räumlichkeiten ganz bewusst für den Standort Ludwigshafen entschieden“, sagt Ralph Watkins.