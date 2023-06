Der Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses am Montagmittag in der Oppauer Neumannstraße (wir berichteten) hat laut Polizei 10.000 Euro Schaden verursacht. Warum die Küche Feuer fing, ist weiter unklar. Kurios: Die Mieter der betroffenen Wohnung befinden sich derzeit in Urlaub. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.