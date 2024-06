Die Dunstabzugshaube in einer Wohnung im Stadtteil Oggersheim ist am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in Brand geraten. Die alarmierten Beamten konnten laut Polizeibericht die Flammen vor Ort mit einem Feuerlöscher umgehend löschen, sodass keine weitere Gefahr von diesen ausging. Bei der Brandursache dürfte es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben, teilen die Beamten mit. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.